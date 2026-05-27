Frimpong & Zirkzee stehen nicht im niederländischen WM-Kader

Der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman hat am Mittwoch seinen WM-Kader bekanntgegeben. Gleich mehrere prominente Spieler haben es nicht ins Aufgebot geschafft.

Dazu gehört etwa Liverpool-Legionär Jeremie Frimpong. Der 25-jährige Rechtsfuss blickt auf eine sehr durchzogene erste Saison in Liverpool zurück und erhält nun die Quittung dafür. Auch die Stürmer Joshua Zirkzee von Manchester United und Emmanuel Emegha von Racing Strassburg sind nicht dabei.

Schon länger klar war, dass es die verletzten Xavi Simons und Matthijs de Ligt nicht zur WM schaffen werden.

Angeführt wird die Mannschaft erneut von Kapitän Virgil van Dijk. Auch Barça-Profi Frenkie de Jong, der vor zwei Jahren an der EM in Deutschland verletzungsbedingt passen musste, ist dabei.

Das Aufgebot der Niederlande: