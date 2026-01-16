SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Als Assistenztrainer

Ruud van Nistelrooy schliesst sich niederländischem Trainerteam an

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Januar, 2026 11:23
Der frühere Weltklasse-Torjäger Ruud van Nistelrooy stösst für die bevorstehende WM ins Trainerteam der niederländischen Nationalmannschaft.

Der 49-Jährige wird bei der Elftal als Assistent von Ronald Koeman fungieren. Seine neue Aufgabe tritt er am 1. Februar an. Van Nistelrooy begann seine Trainerkarriere einst bei der PSV Eindhoven, wo er zunächst im Nachwuchs zum Einsatz kam. Später heuerte er als Co-Trainer bei seinem Ex-Klub Manchester United an. Dort wurde er im Herbst 2024 auch für vier Spiele als Interimscoach bei den Profis eingesetzt. Im Dezember 2024 schloss er sich dann Leicester City an. Mit den Foxes stieg er jedoch aus der Premier League ab und wurde im Sommer 2025 ersetzt. Nun findet er in seiner Heimat wieder eine Anstellung und soll dabei helfen, die Niederlande zu Erfolgen an der WM zu führen.

