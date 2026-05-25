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Sorgen in Argentinien

Schreckmoment für Lionel Messi kurz vor der WM

Autor: | Publiziert: 25 Mai, 2026 10:46
Schreckmoment für Lionel Messi kurz vor der WM

Die argentinische Nationalmannschaft sorgt sich kurz vor WM-Start um Superstar Lionel Messi.

Der 38-jährige Superstar hat sich beim spektakulären 6:4-Sieg von Inter Miami gegen Philadelphia Union am linken Oberschenkel verletzt und wurde in der 73. Minute ausgewechselt. Eine genaue Diagnose steht aus, Miami-Coach Guillermo Hoyos erklärte, man habe kein Risiko eingehen wollen.

Messi will im kommenden Monat mit Argentinien an der Weltmeisterschaft die Mission Titelverteidigung in Angriff nehmen. Selbstredend ist er als Kapitän und Anführer die absolut zentrale Figur. Für die Gauchos geht das Turnier am 17. Juni mit der Partie gegen Algerien los. Es folgen Partien gegen Österreich und Jordanien.

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