Fünf Premier-League-Klubs jagen Bowen

Die Zukunft von Jarrod Bowen könnte im Sommer eines der grossen Themen in England werden. Laut der «Daily Mail» beschäftigen sich gleich fünf Premier-League-Klubs mit dem Kapitän von West Ham United.

Demnach zeigen Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur, Everton und Crystal Palace Interesse am englischen Nationalspieler. West Ham würde seinen Offensiv-Star zwar gerne halten, doch vieles soll von der sportlichen Situation des Klubs abhängen. Intern wächst offenbar die Sorge, dass der feststehende Abstieg mehrere Leistungsträger zum Nachdenken bringen könnte.

Bowen selbst steht noch langfristig bis 2030 unter Vertrag. Trotzdem kursieren bereits konkrete Zahlen rund um einen möglichen Transfer. Berichte aus England sprechen davon, dass West Ham bei Angeboten um die 60 Millionen Pfund gesprächsbereit werden könnte. Vor allem Chelsea soll sich bereits intensiver mit dem 29-Jährigen beschäftigt haben. Im April war sogar von einem möglichen Angebot über rund 50 Millionen Euro die Rede.