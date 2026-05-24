SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
West Ham droht Kapitäns-Abgang

Fünf Premier-League-Klubs jagen Bowen

Autor: | Publiziert: 24 Mai, 2026 21:00
Fünf Premier-League-Klubs jagen Bowen

Die Zukunft von Jarrod Bowen könnte im Sommer eines der grossen Themen in England werden. Laut der «Daily Mail» beschäftigen sich gleich fünf Premier-League-Klubs mit dem Kapitän von West Ham United.

Demnach zeigen Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur, Everton und Crystal Palace Interesse am englischen Nationalspieler. West Ham würde seinen Offensiv-Star zwar gerne halten, doch vieles soll von der sportlichen Situation des Klubs abhängen. Intern wächst offenbar die Sorge, dass der feststehende Abstieg mehrere Leistungsträger zum Nachdenken bringen könnte.

Bowen selbst steht noch langfristig bis 2030 unter Vertrag. Trotzdem kursieren bereits konkrete Zahlen rund um einen möglichen Transfer. Berichte aus England sprechen davon, dass West Ham bei Angeboten um die 60 Millionen Pfund gesprächsbereit werden könnte. Vor allem Chelsea soll sich bereits intensiver mit dem 29-Jährigen beschäftigt haben. Im April war sogar von einem möglichen Angebot über rund 50 Millionen Euro die Rede.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Mehr entdecken
West Ham droht Kapitäns-Abgang

Fünf Premier-League-Klubs jagen Bowen

24.05.2026 - 21:00
Ablöse ein Problem?

BVB arbeitet offenbar an teurem Moreira-Deal

24.05.2026 - 11:25
Versuch von Real Madrid?

Enzo Fernández steht bei Chelsea vor dem Abgang

23.05.2026 - 16:23
Kommt aus Frankreich

Chelsea macht für Xabi Alonso ersten Neuzugang klar

23.05.2026 - 11:43
Mit 36 Jahren ist Schluss

Ein Ex-Chelsea-Captain tritt mit 36 Jahren und nach 12 Titeln zurück

22.05.2026 - 10:49
Ibrahimović soll mitmischen

Thiago Silva vor Rückkehr zu Milan?

21.05.2026 - 20:10
Chelsea droht Transfer-Poker

Barcelona und Real Madrid beobachten englischen Innenverteidiger

21.05.2026 - 08:55
Alonso will Tapsoba

Chelsea arbeitet intensiv an Leverkusen-Star

20.05.2026 - 17:39
Maresca offenbar grosser Fan

Cole Palmer könnte im Sommer zu Manchester City zurückkehren

19.05.2026 - 11:59
Blues jagen Maza

Chelsea plant nächsten Mega-Transfer von Leverkusen-Star

19.05.2026 - 11:28