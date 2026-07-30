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Vertrag bis 2032

Chelsea verpflichtet Maxence Lacroix von Crystal Palace

Autor: | Publiziert: 30 Juli, 2026 12:25
Chelsea verpflichtet Maxence Lacroix von Crystal Palace

Chelsea hat die Verpflichtung von Maxence Lacroix von Crystal Palace offiziell bestätigt. Der 26-jährige französische Nationalspieler hat einen Vertrag bis 2032 unterschrieben.

Lacroix wird sich rechtzeitig vor der Saison 2026/27 seinen neuen Teamkollegen anschliessen. Der Innenverteidiger zählt zu den dominierendsten Verteidigern im europäischen Fussball und gilt als einer der schnellsten und besten Kopfballspieler der Premier League.

Lacroix absolvierte in zwei Spielzeiten bei Crystal Palace 98 Einsätze und schrieb mit den „Eagles» Geschichte, indem er die UEFA Conference League, den FA Cup und den Community Shield gewann.

„Ich bin wirklich glücklich, Teil dieses grossartigen Klubs zu sein. Jeder kennt die Legende von Chelsea, seine Tradition des Gewinnens, und ein Teil davon zu sein, ist ein stolzer Moment», sagte Lacroix. „Als ich mit dem Trainer sprach, sah ich, dass wir die gleiche Richtung und den gleichen Wunsch für diesen Klub haben.»

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