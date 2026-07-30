FC Luzern leiht Daniel Mikolajewski von Parma

Der FC Luzern verpflichtet den 20-jährigen Stürmer Daniel Mikolajewski auf Leihbasis vom Serie-A-Klub Parma bis zum Ende der laufenden Saison. Der Transfer soll über das Wochenende offiziell bestätigt werden.

Der polnische U21-Nationalspieler war in der vergangenen Saison der zweitbeste Torschütze in Italiens höchster Juniorenliga, der Primavera 1. Für Parmas U20-Team erzielte er 20 Tore in 29 Spielen und kam seitdem zu drei Einsätzen in der Serie A.

Mikolajewski, der am 24. Januar 2006 geboren wurde, steht bei Parma noch bis 2027 unter Vertrag. Sein Marktwert liegt bei rund zwei Millionen Euro.

Der junge Stürmer hatte bereits in der Saison 2025/26 mit 16 Toren in 24 Spielen für Parma U20 überzeugt und sich damit drei Berufungen in die erste Mannschaft sowie sein Serie-A-Debüt verdient. Zudem bringt er Erfahrung in der polnischen U21-Nationalmannschaft mit.

Für den FC Luzern ist die Verpflichtung eine gezielte Massnahme, um die Offensive mit einem vielversprechenden jungen Talent zu verstärken, das in der Schweiz regelmässige Spielzeit erhalten soll.