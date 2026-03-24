YB hat den Nachfolger von Alvyn Sanches gefunden

YB hat sich im vergangenen Sommer trotz Kreuzbandriss mit Alvyn Sanches verstärkt. Ein Transfer, der sich auszahlt: Der Romand spielt so stark, dass er in der nächsten Transferperiode bereits den antizipierten Wechsel ins Ausland vollziehen könnte. Für die potentielle Nachfolge sehen sich die Berner bereits um und wurden möglicherweise bei Matteo Di Giusto fündig.

Der 25-jährige Offensivspieler wechselte wie Sanches erst im vergangenen Sommer den Verein. Di Giusto ging seinerseits vom FC Winterthur nach Luzern. Mit dem Transfer letzten Sommer enden Parallelen zwischen ihm und Sanches jedoch bereits: Während der YB-Profi immer schon durch sein riesiges Talent auffiel und bei Stammklub Lausanne einen lehrbuchmässigen Aufstieg vom Nachwuchs bis zu den Profis hinlegte, gab es bei Di Giusto sehr viel mehr Rückschläge und auch Ungewissheiten. Beim FCZ wurde er einst für nicht gut genug befunden. Er ging den Weg über die Challenge League beim FC Vaduz und Winterthur, ehe er zu einem der besten Offensivspieler der Super League avancierte.

Ex-Nationalspieler Admir Mehmedi sagt als TV-Experte bei «blue Sport», dass Di Giusto eigentlich eine Nati-Nominierung verdient hätte. Dabei vergleicht er den Luzerner mit YB-Profi Joël Monteiro, der in den anstehenden Länderspielen dabei ist: «Zwischen Monteiro und Di Giusto liegen Welten für mich. Wenn man die Leistungen betrachtet, dann hat Di Giusto viel mehr Argumente geliefert für ein Nati-Aufgebot als Monteiro.»

Für den Ex-Profi ist klar: «Falls Alvyn Sanches ins Ausland geht, könnte er ein Thema bei YB werden. Es gibt nicht viele Spieler in der Schweiz, die diese Statistiken vorweisen können.» Di Giusto sind in dieser Saison in 31 Super League-Spielen jeweils 12 Tore und 12 Assists gelungen. Sein Vertrag in Luzern läuft erst einmal bis 2028. Sanches ist sogar noch ein Jahr länger an YB gebunden. Beide könnten ihre aktuellen Klubs aber schon bald verlassen.