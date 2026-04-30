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Spielt noch in der Heimat

YB & Lugano stehen in Kontakt mit tunesischem Supertalent

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 April, 2026 11:08
YB & Lugano stehen in Kontakt mit tunesischem Supertalent

Der tunesische Offensivspieler Rayane Anane peilt im Sommer einen Wechsel nach Europa an. Die Young Boys und der FC Lugano interessieren sich beide für die Dienste des 19-Jährigen.

Der Youngster besticht durch seine Technik, Kreativität und Flexibilität. Anane ist «nur» 1.67 Meter gross, er kann im Angriff aber diverse Positionen bekleiden. Bei seinem Stammklub Étoile Sportive du Sahel kam er in dieser Saison tatsächlich schon auf dem linken und rechten Flügel oder auch hinter den Spitzen im offensiven Mittelfeld zum Einsatz.

YB und Lugano interessieren sich laut «Africa Foot» sehr für die Dienste des jungen Angreifers und haben diesen zuletzt angeblich intensiv vor Ort beobachtet. Die Ablöse ist angeblich auf 600’000 US-Dollar fixiert. Ein Preis, den sowohl die Berner als auch die Tessiner zahlen können.

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