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Profivertrag

Stürmer Edin Etoski schafft bei YB einen grossen Sprung

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 April, 2026 15:20
Stürmer Edin Etoski schafft bei YB einen grossen Sprung

Der 19-jährige Stürmer Edin Etoski hat bei den Young Boys einen triftigen Grund sich zu freuen.

Der Youngster wurde von den Bernern mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Etoski wurde von YB bis Sommer 2030 gebunden. Der Rechtsaussen stiess bereits im Alter von acht Jahren zum Klub, wobei er zwischenzeitlich zum Team Oberaargau Emmental (TOBE) wechselte. 2021 stiess er dann wieder zum Nachwuchs der Young Boys.

In dieser Saison bestritt Etoski 14 Einsätze für die U21 in der Promotion League. Dabei gelangen ihm drei Tore und zwei Assists. Wegen einer Knöchelverletzung muss er zurzeit kürzertreten.

Von der Vertragsunterschrift hat ihn die Blessur natürlich nicht abgehalten. Etoski hat Wurzeln in Nordmazedonien und spielte bis auf Stufe U17 auch für die Nachwuchsnationalmannschaften von dort. Seit der Stufe U18 spielt er nun für die Schweiz.

 

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