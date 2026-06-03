Der FC Thun zieht die Kaufoption bei Kastriot Imeri nicht – anderer Klub ist dran

Der FC Thun bestätigt, dass er die Kaufoption bei Kastriot Imeri trotz einer starken Saison des Spielmachers nicht zieht.

Dies bestätigten die Berner Oberländer am Mittwochnachmittag. Zu den Gründen wollen sich die Klubverantwortlichen nicht äussern. Sie dürften aber im finanziellen Bereich liegen. Thun schreibt in einer Mitteilung: «Kastriot Imeri stiess Mitte August 2025 als Leihspieler zum FC Thun, fügte sich von Beginn weg nahtlos in die Mannschaft ein und trug im starken Thuner Kollektiv seinen Teil zum Gewinn des Meistertitels bei. Die Verantwortlichen des FC Thun haben sich nach einer Analyse der Gesamtsituation entschieden, die vereinbarte Kaufoption nicht zu ziehen.»

Vorerst kehrt Imeri somit zu YB zurück. Wie und ob es dort mit ihm weitergeht, ist trotz Vertrag bis 2027 fraglich. Laut «SFM Football» bemüht sich mit dem FC Sion bereits ein anderer Super League-Klub um den Spielgestalter.