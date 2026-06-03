SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wechsel ins Wallis?

Der FC Thun zieht die Kaufoption bei Kastriot Imeri nicht – anderer Klub ist dran

Autor: | Publiziert: 3 Juni, 2026 16:02
Der FC Thun zieht die Kaufoption bei Kastriot Imeri nicht – anderer Klub ist dran

Der FC Thun bestätigt, dass er die Kaufoption bei Kastriot Imeri trotz einer starken Saison des Spielmachers nicht zieht.

Dies bestätigten die Berner Oberländer am Mittwochnachmittag. Zu den Gründen wollen sich die Klubverantwortlichen nicht äussern. Sie dürften aber im finanziellen Bereich liegen. Thun schreibt in einer Mitteilung: «Kastriot Imeri stiess Mitte August 2025 als Leihspieler zum FC Thun, fügte sich von Beginn weg nahtlos in die Mannschaft ein und trug im starken Thuner Kollektiv seinen Teil zum Gewinn des Meistertitels bei. Die Verantwortlichen des FC Thun haben sich nach einer Analyse der Gesamtsituation entschieden, die vereinbarte Kaufoption nicht zu ziehen.»

Vorerst kehrt Imeri somit zu YB zurück.  Wie und ob es dort mit ihm weitergeht, ist trotz Vertrag bis 2027 fraglich. Laut «SFM Football» bemüht sich mit dem FC Sion bereits ein anderer Super League-Klub um den Spielgestalter.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Als Lee-Vertreter

Exklusiv: YB-Stürmer im Anflug auf GC
Vanetta kehrt zurück

Überraschende Entscheidung: Neuer Trainer für YB
Mehr entdecken
Abgänge fix

YB hat über Zukunft von Chris Bedia und Lukasz Lakomy entschieden

3.06.2026 - 16:11
Wechsel ins Wallis?

Der FC Thun zieht die Kaufoption bei Kastriot Imeri nicht – anderer Klub ist dran

3.06.2026 - 16:02
Neuer Verein

YB-Profi Lutfi Dalipi wechselt zu einem Ligakonkurrenten

27.05.2026 - 16:22
Joël Mall hat unterschrieben

YB bestätigt die Ankunft der neuen Nummer 2

22.05.2026 - 17:25
"Nicht professionell"

YB-Boss Spycher beschwert sich beim Schweizer Verband wegen Kadernominierung

22.05.2026 - 14:33
Schmiererei nach Transfer

FCZ-Fans schäumen wegen Lindner-Verpflichtung

20.05.2026 - 18:15
Zu teuer

Chris Bedia hat bei YB wohl keine Zukunft mehr

18.05.2026 - 12:51
Nummer 2

Perfekt: Heinz Lindner wechselt von YB zum FCZ

18.05.2026 - 12:08
Fassnacht wohl dabei

Alvyn Sanches kriegt kein WM-Aufgebot und ist sehr enttäuscht

18.05.2026 - 09:12
Neuer Verein gefunden?

Nach Servette-Abschied: Joël Mall vor Wechsel innerhalb der Super League

16.05.2026 - 16:26