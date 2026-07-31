Verletzung stoppt Transfer von Alan Virginius zum HSV

Eine kürzlich erlittene Verletzung hat einen möglichen Transfer von Alan Virginius in diesem Transferfenster unwahrscheinlich gemacht. Der 23-jährige französische Flügelspieler war ein Kandidat für einen Abgang bei den Young Boys.

Virginius zog sich im Spiel gegen den FC Sion eine Adduktorenverletzung zu, die ihn voraussichtlich etwa einen Monat lang ausfallen lassen wird. Der frühere französische U21-Nationalspieler wird den Young Boys in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Durch die Verletzung ist ein allfälliger Auslandwechsel in diesem Transferfenster kaum mehr realistisch. Interessierte Klubs wie Genua, Lecce, der HSV, Anderlecht und Paderborn verlieren somit ihre Chancen auf eine Verpflichtung in diesem Sommer.

Die Young Boys hatten ursprünglich einen Verkauf von Virginius in Erwägung gezogen, um Funds zu generieren und die Kadergröße zu reduzieren. Die Ablöseforderung lag laut Berichten zwischen zehn und 15 Millionen Euro – ein Betrag, der für viele Interessenten zu hoch war.

Der Franzose wechselte im Juli 2025 zum BSC Young Boys und hat einen Vertrag, der bis 2029 gültig ist. Transfermarkt schätzt seinen aktuellen Marktwert auf drei Millionen Euro. In der vergangenen Saison absolvierte Virginius 45 Spiele für die Berner und steuerte vier Tore sowie fünf Vorlagen bei.