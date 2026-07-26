Exklusiv: YB zeigt Saidy Janko die Tür

Saidy Janko hat bei YB wahrlich keine einfache Zeit hinter sich. Die Berner haben ihn schon länger darüber informiert, nicht mehr mit ihm zu planen.

Der 26. Juli 2025 war für Saidy Janko hochemotional. Zum Auftakt der Vorsaison im Heimspiel gegen Servette feierte der 30-Jährige beim BSC Young Boys seine grosse Rückkehr. Janko hatte unfassbares Verletzungspech, musste sich im Januar 2025 sogar einer Rückenoperation unterziehen.

Das war das schlimme Resultat einer schweren Muskelverletzung im Oberschenkel im Sommer 2024. Durch Fehlbelastungen erlitt Janko im darauffolgenden Herbst einen Bandscheibenvorfall, der zunächst konservativ behandelt wurde, schlussendlich einen operativen Eingriff allerdings unumgänglich machte.

Im Saisonverlauf merkte man Janko die fehlende Matchpraxis an. Er rotierte häufig zwischen Startelf und Bank. Zum Saisonende hin verlor Janko seinen Stammplatz zeitweise und sass in wichtigen Meisterschaftsspielen nur noch auf der Bank.

YB plant nicht mehr mit Saidy Janko

Nach Informationen von 4-4-2.ch hat YB das Umfeld von Janko schon weit vor Saisonstart darüber informiert, dass mit der aktiven Klubsuche begonnen werden kann. Jankos Vertrag bei den Bernern besitzt noch Gültigkeit bis 2027.

Dass Janko in den Planungen keine Rolle mehr spielt, hat verschiedene Gründe. Zum einen liegt ein Überangebot auf der Rechtsverteidiger-Position vor. Durch die Neuverpflichtung von Isaac Schmidt hat YB ein Luxusproblem. Neben Schmidt stehen für dieselbe Position ausserdem Ryan Andrews und Lewin Blum im Kader. Darüber hinaus hat YB Benjamin Kabeya erst vor Kurzem mit einem Profivertrag ausgestattet.

In der Causa Janko sind nicht nur die luxuriösen Bedingungen hinten rechts entscheidend. Wenig überraschend spielt auch die ellenlange Krankenakte eine entscheidende Rolle, dass YB Janko nicht mehr langfristig in seinen Planungen berücksichtigt.

Dass Janko gemäss «Berner Zeitung» momentan länger als erwartet an einer Wadenverletzung laboriert und damit für den Saisonstart im Wankdorf gegen den FC Sion (Sonntag, 14 Uhr) nicht zur Verfügung stehen wird, passt ins Bild.