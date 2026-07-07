Ex-Sion- und YB-Profi Quentin Maceiras kehrt in die Super League zurück

Der frühere Sion-Junior und einstige YB-Profi Quentin Maceiras kehrt mit 30 Jahren in die Schweiz zurück.

Nach drei Jahren in Ungarn beim Puskas AFC heuert der 30-jährige Rechtsverteidiger bei Servette an, wo er einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Der gebürtige Sittener mit spanischen Wurzeln wurde beim FC Sion ausgebildet. Später lief er auch während drei Jahren für die Young Boys auf.

Nun kehrt er nach drei Jahren im Ausland in die Super League zurück. Dort hat er bereits 136 Spiele bestritten.