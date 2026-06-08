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Wegweisend

Oliver Glasner führt die entscheidenden Gespräche mit Milan

Autor: | Publiziert: 8 Juni, 2026 16:48
Oliver Glasner führt die entscheidenden Gespräche mit Milan

Nach einem ersten Treffen mit Zlatan Ibrahimovic und Klubbesitzer Gerry Cardinale in der vergangenen Woche trifft sich Oliver Glasner erneut mit den beiden.

Italienischen Medienberichten zufolge kommt es am Dienstag zu den wegweisenden Gesprächen. Glasner soll zuversichtlich sein, den Trainerposten bei den Rossoneri anzutreten. Der bisherige Austausch verlief sehr harmonisch. Der 51-jährige Österreicher blockt alle anderen Anfragen zurzeit ab und fokussiert sich voll auf den Serie A-Verein.

Auch von Seiten der Mailänder ist er der grosse Favorit und zurzeit einzige Kandidat. Einzig bei einem Scheitern der Gespräche würden wieder andere Anwärter in Betracht gezogen.

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