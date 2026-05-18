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Zu teuer

Chris Bedia hat bei YB wohl keine Zukunft mehr

Autor: | Publiziert: 18 Mai, 2026 12:51
Chris Bedia hat bei YB wohl keine Zukunft mehr

Die Young Boys werden sich in diesem Sommer wohl von Torjäger Chris Bedia trennen.

Der 30-jährige Ivorer hat in dieser Saison 17 Super League-Treffer markiert und ist in der Torschützenliste damit ligaweit hinter Klubkollege Christian Fassnacht auf Rang 2 gelandet. Dennoch hat Bedia in Bern wohl keine Zukunft.

Die Young Boys wollen und müssen ihren Kader verkleinern, zumal es in der kommenden Spielzeit keine Spiele im Europacup geben wird. Mit Samuel Essende haben sich die Klubleitung und auch Trainer Gerardo Seoane auf einen Stossstürmer festgelegt. Für eine definitive Übernahme von Bedia von Union Berlin müsste YB 2,5 Mio. Euro hinlegen. Eine Idee war es auch, die Kaufoption zu aktivieren und den treffsicheren Angreifer direkt weiterzuverkaufen. Bislang scheint es aber keine Interessenten zu geben, die dann eine höhere Summe zahlen würden.

Deshalb könnte die Zeit von Bedia bei YB nach anderthalb Spielzeiten und trotz vieler Tore in dieser Zeit ablaufen.

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