Mohamed Salah teilt öffentlich gegen Liverpool-Coach Arne Slot aus

Mohamed Salah wird sich in Kürze an der Anfield Road nach insgesamt neun Jahren in Liverpool verabschieden: Vorab richtet der Superstar über die sozialen Medien emotionale Worte an die Öffentlichkeit – und hält dabei mit deutlicher Kritik am amtierenden Reds-Coach Arne Slot nicht hinterm Berg.

Aus Sicht von Salah wählt dieser für das Team von Liverpool die falsche Taktik. «Ich möchte Liverpool wieder als die Heavy-Metal-Offensivmannschaft sehen, vor der Gegner Angst haben», schreibt Salah und führt aus: «Das ist der Fussball, den ich kenne und spielen kann. Diese Identität muss zurückkommen und darf nicht verhandelbar sein. Jeder, der zu diesem Klub kommt, muss sich daran anpassen.»

Der von Salah angesprochene «Heavy-Metal-Stil» wurde unter Jürgen Klopp gespielt. Mit Slot wurde Liverpool in der vergangenen Spielzeit auf Anhieb Meister. In dieser Spielzeit passten die Leistungen und Resultate allerdings nicht mehr. Salah persönlich musste einige Tiefschläge hinnehmen, da er in der Offensive nicht mehr unumstritten gesetzt war.

Am kommenden Sonntag wird er sich gegen Brentford ein letztes Mal als Spieler der Reds an der Anfield Road präsentieren.