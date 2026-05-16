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Nach Servette-Abschied: Joël Mall vor Wechsel innerhalb der Super League

Autor: | Publiziert: 16 Mai, 2026 16:26
Nach Servette-Abschied: Joël Mall vor Wechsel innerhalb der Super League

Nachdem er seinen Abschied vom Servette FC verkündet hat, scheint Joël Mall eine neue sportliche Herausforderung gefunden zu haben. Es erregt den Anschein, als würde sein Weg zu einem Ligakonkurrenten führen.

Obwohl sein Vertrag noch ein Jahr gültig gewesen wäre, hat sich Joël Mall dazu entschieden, den Servette FC nach dieser Saison zu verlassen. Ein Karriereende ist offensichtlich kein Thema, denn der 35-Jährige soll seinen neuen Verein bereits gefunden haben.

Laut einem Bericht der «Berner Zeitung» soll Mall ablösefrei zum BSC Young Boys wechseln. Für die Berner wäre dieser Transfer ein kleiner Coup, immerhin verfügt Mall über massenhaft Erfahrung, ist 20-facher Nationalspieler Zyperns und würde darüber hinaus keine Ablöse kosten.

Bei YB zeichnen sich auf der Goalieposition für diesen Sommer einige Veränderungen ab. Bei Marvin Keller steht wohl der nächste Schritt an, YB rief vor einigen Monaten nach Informationen von 4-4-2.ch noch sieben Millionen Franken für einen allfälligen Transfer auf.

Joël Mall dürfte bei YB Heinz Lindner beerben

Für Mall dürfte die Rolle in Bern schon klar definiert sein. Lindner soll vor dem Wechsel zum FC Zürich stehen, bei dem Yanick Brecher sein Karriereende verkündet hat.

Mall sollte dann die Lindner-Rolle übernehmen und bei YB künftig als Nummer 2 figurieren.

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