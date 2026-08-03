Chelsea macht Barco-Wechsel offiziell

Der FC Chelsea hat die Verpflichtung von Valentín Barco offiziell bestätigt. Der argentinische Nationalspieler kommt von RC Strassburg und unterschreibt einen Vertrag bis 2033.

Wie der Klub mitteilte, wird der 22-Jährige noch während der Saisonvorbereitung zur Mannschaft von Trainer Xabi Alonso stossen. Barco begann seine Karriere bei Boca Juniors, gab dort im Alter von 16 Jahren sein Profidebüt und gewann mehrere Titel, ehe er 2024 zu Brighton & Hove Albion nach England wechselte.

Für diesen Transfer waren rund 10 Millionen Euro fällig. Anschliessend wurde er zunächst an den FC Sevilla und danach an Strassburg verliehen. Über den Mehrfachbesitzer BlueCo, der sowohl Chelsea als auch Strassburg gehört, sicherte sich Chelsea vergangenen Sommer die dauerhaften Rechte an Barco für eine Summe von unter 8 Millionen Pfund.

Der aktuelle Wechsel nach London soll nun mit 34 Millionen Pfund zu Buche schlagen. Mehrere europäische Klubs sollen an Barco interessiert gewesen sein, letztlich habe aber die gemeinsame Eigentümerstruktur von Chelsea und Strassburg den Ausschlag für den Wechsel nach London gegeben.

Barco selbst hatte seinen Abschied von Strassburg zum Saisonende bereits über seine sozialen Netzwerke angekündigt. Journalist Ben Jacobs berichtet zudem, der Deal sei bereits vor dem Sommer grundsätzlich vereinbart gewesen.