Benfica und Zenit beobachten Jonathan Jesus

Der brasilianische Innenverteidiger Jonathan Jesus steht offenbar im Fokus von Benfica Lissabon und Zenit St. Petersburg. Verhandlungen sollen bereits laufen, der Berater des 22-Jährigen wurde zuletzt in Lissabon gesichtet.

Cruzeiro betrachtet den Verteidiger als wichtigen Bestandteil des Kaders und will ihn nicht unter 20 Millionen Euro abgeben – denkbar wäre allerdings ein Deal, bei dem zusätzlich ein weiterer Spieler Teil der Transaktion wird.

Jesus war im Juli 2024 für eine gemeldete Ablöse von 1,4 Millionen Euro zu Cruzeiro gewechselt, sein Vertrag läuft dort bis Juni 2029. In der laufenden Saison der heimischen Liga kommt er bislang auf 13 Einsätze. Transfermarkt beziffert seinen aktuellen Marktwert auf 8 Millionen Euro.

Interesse gab es zuvor bereits von anderer Seite: Im Juli 2026 soll Real Sociedad ein konkretes Angebot über 15 Millionen Euro vorgelegt haben. Auch Zenit war bereits im Januar 2026 mit Offerten von bis zu 10 Millionen Euro vorstellig geworden, die jedoch abgelehnt wurden.