SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Dementi

Prestianni gibt nach Rassismus-Vorwürfen von Vinicius ein Statement ab

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 Februar, 2026 09:54
Prestianni gibt nach Rassismus-Vorwürfen von Vinicius ein Statement ab

Real Madrids Stürmer Vinicius wirft dem argentinischen Benfica-Profi Gianluca Prestianni rassistische Anfeindungen vor. Nun wehrt sich der 20-Jährige.

In einem Statement dementiert der Profi die Vorwürfe: «Ich will klarstellen, das ich zu keiner Zeit rassistische Beleidigungen gegenüber Vini Junior getätigt habe. Er hat meine Wort leider missverstanden. Ich war noch nie rassistisch zu irgendjemandem und ich bedaure die Bedrohungen, die ich durch Spieler von Real Madrid erfahren habe.»

Vinicius hatte nach seinem Torjubel nach dem 1:0 zu Beginn der zweiten Halbzeit einen kurzen verbalen Austausch mit Prestianni. Direkt danach rannte er zu Schiedsrichter François Letexier und monierte eine rassistische Anfeindung durch den Gegenspieler. Es folgte ein rund neunminütiger Unterbruch. Danach ging die Partie weiter.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Dementi

Prestianni gibt nach Rassismus-Vorwürfen von Vinicius ein Statement ab

18.02.2026 - 09:54
gegenspieler involviert

Rassismus gegen Vinicius? Real-Spiel bei Benfica wird unterbrochen

17.02.2026 - 22:45
Vergeblich

Olympique Marseille hat es bei Xabi Alonso versucht

17.02.2026 - 18:45
Viel gelernt

Vinicius bezeichnet Luka Modric als «Besten der Welt»

17.02.2026 - 17:48
Künftige Pläne

Michael Olise träumt von Spanien und nicht der Premier League-Rückkehr

17.02.2026 - 11:03
Muss Klub verlassen

Real Madrid hat finale Entscheidung über Zukunft von Alaba getroffen

17.02.2026 - 10:40
Ablösefreier Wechsel möglich

3 Premier League-Klubs machen sich bei Antonio Rüdiger Hoffnungen

16.02.2026 - 18:51
Duell in der Champions league

José Mourinho hat 3 Wünsche für Real Madrid

16.02.2026 - 17:34
Darf nicht wechseln

Real Madrid erteilt Premier-League-Trio bei Endrick eine Absage

14.02.2026 - 15:27
Bisher ein Flop

Real Madrid trifft Zukunftsentscheidung bei Alexander-Arnold

14.02.2026 - 12:31