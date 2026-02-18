Prestianni gibt nach Rassismus-Vorwürfen von Vinicius ein Statement ab

Real Madrids Stürmer Vinicius wirft dem argentinischen Benfica-Profi Gianluca Prestianni rassistische Anfeindungen vor. Nun wehrt sich der 20-Jährige.

In einem Statement dementiert der Profi die Vorwürfe: «Ich will klarstellen, das ich zu keiner Zeit rassistische Beleidigungen gegenüber Vini Junior getätigt habe. Er hat meine Wort leider missverstanden. Ich war noch nie rassistisch zu irgendjemandem und ich bedaure die Bedrohungen, die ich durch Spieler von Real Madrid erfahren habe.»

Vinicius hatte nach seinem Torjubel nach dem 1:0 zu Beginn der zweiten Halbzeit einen kurzen verbalen Austausch mit Prestianni. Direkt danach rannte er zu Schiedsrichter François Letexier und monierte eine rassistische Anfeindung durch den Gegenspieler. Es folgte ein rund neunminütiger Unterbruch. Danach ging die Partie weiter.