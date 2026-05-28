Luka Modric kehrt nach dem Rücktritt direkt zu Real Madrid zurück

In diesem Sommer stellt sich die Frage, ob der kroatische Spielmacher Luka Modric nach der WM zurücktritt oder doch noch eine weitere Saison anhängt. Trifft das erste Szenario ein, würde er direkt zu seinem langjährigen Verein Real Madrid zurückkehren.

Bereits bei seinem Abschied als Spieler vor Jahresfrist wurde vereinbart, dass der 40-Jährige nach dem Ende seiner Profilaufbahn wieder zu den Madrilenen zurückkehrt – in einer neuen Rolle. Dabei bleibt es laut «AS». Für Modric ist im Verein auf jeden Fall Platz.

Der Spielgestalter könnte zunächst als Botschafter auftreten oder auch gleich eine Rolle mit mehr Verantwortung im sportlichen Bereich übernehmen.

Milan, wo der 196-fache Nationalspieler in dieser Saison auflief, möchte Modric eigentlich unbedingt halten. Nach der Tabula Rasa in der sportlichen Führung und dem Rauswurf von Modrics Vertrauensperson Massimiliano Allegri ist eine Vertragsverlängerung des Kroaten aber deutlich unwahrscheinlicher geworden.

Dieser konzentriert sich in den kommenden Wochen nun erst einmal auf die WM-Endrunde mit seinem Land.