Massimiliano Allegri übernimmt direkt einen anderen Topklub in der Serie A

Nach seinem Rauswurf beim AC Mailand findet Massimiliano Allegri sofort einen neuen Arbeitgeber: Der 58-Jährige tritt bei Napoli die Nachfolge von Antonio Conte an.

Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich Allegri mit den Napoli-Bossen über sämtliche Details der Zusammenarbeit verständigt. Bereits in Kürze wird er einen Zweijahresvertrag unterzeichnen.

Erst in dieser Woche wurde er bei den Rossoneri nach dem Verpassen der Champions League nach nur einer Saison und trotz weiterlaufendem Vertrag entlassen. Conte und Napoli hatten sich am Sonntag getrennt, weshalb dieser Trainerposten frei wurde.

Milan befindet sich derweil noch auf der Suche nach dem Allegri-Nachfolger. Der designierte künftige Technische Direktor, Ralf Rangnick, soll den Deutschen Matthias Jaissle von Al-Ahli präferieren.