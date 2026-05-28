SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Einigung da

Massimiliano Allegri übernimmt direkt einen anderen Topklub in der Serie A

Autor: | Publiziert: 28 Mai, 2026 18:20
Massimiliano Allegri übernimmt direkt einen anderen Topklub in der Serie A

Nach seinem Rauswurf beim AC Mailand findet Massimiliano Allegri sofort einen neuen Arbeitgeber: Der 58-Jährige tritt bei Napoli die Nachfolge von Antonio Conte an.

Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich Allegri mit den Napoli-Bossen über sämtliche Details der Zusammenarbeit verständigt. Bereits in Kürze wird er einen Zweijahresvertrag unterzeichnen.

Erst in dieser Woche wurde er bei den Rossoneri nach dem Verpassen der Champions League nach nur einer Saison und trotz weiterlaufendem Vertrag entlassen. Conte und Napoli hatten sich am Sonntag getrennt, weshalb dieser Trainerposten frei wurde.

Milan befindet sich derweil noch auf der Suche nach dem Allegri-Nachfolger. Der designierte künftige Technische Direktor, Ralf Rangnick, soll den Deutschen Matthias Jaissle von Al-Ahli präferieren.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Galatasaray ist gebunden

Napoli hat bei Osimhen-Abgang eine verrückte Klausel einbauen lassen
Stürmer hat Anfragen

Martin Terrier könnte Leverkusen sofort verlassen
Stimmt Transfer zu

Oranje-Stürmer Noa Lang wechselt von Napoli in die Türkei
Keine Rückkehr in die Heimat

Arsenal lässt Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori trotz Interesse nicht gehen
Mehr entdecken
Einigung da

Massimiliano Allegri übernimmt direkt einen anderen Topklub in der Serie A

28.05.2026 - 18:20
Emotionale Szenen nach Abpfiff

Offiziell: Conte verlässt Neapel

24.05.2026 - 21:05
Ein Klub soll locken

Napoli-Aus besiegelt: Romelu Lukaku zurück in die Premier League?

16.05.2026 - 15:36
Tzolakis begehrt

Mehrere Topklubs beobachten Olympiakos-Keeper

10.05.2026 - 16:59
Rückkehr zu Napoli

Galatasaray hat keine weiteren Pläne mit Noa Lang

6.05.2026 - 17:43
Wird fest verpflichtet

Napoli hat längst beschlossen, 44 Mio. Euro für Rasmus Højlund zu zahlen

5.05.2026 - 17:37
Galatasaray beobachtet

Romelu Lukaku vor Abgang aus Neapel

3.05.2026 - 10:24
Topklubs zeigen Interesse

Tijjani Reijnders vor ungewisser Zukunft

26.04.2026 - 19:11
Beşiktaş prüft Transfer

Lukaku vor Abschied aus Neapel

26.04.2026 - 13:59
Napoli will Lukaku verkaufen

AC Mailand zeigt konkretes Interesse an Belgier

19.04.2026 - 07:43