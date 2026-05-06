SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Rückkehr zu Napoli

Galatasaray hat keine weiteren Pläne mit Noa Lang

Autor: | Publiziert: 6 Mai, 2026 17:43
Galatasaray hat keine weiteren Pläne mit Noa Lang

Galatasaray plant nicht mehr länger mit dem niederländischen Stürmer Noa Lang und schickt diesen vorläufig zurück nach Neapel.

Der 26-Jährige wurde zu Beginn dieses Jahres vom Serie A-Klub ausgeliehen. Galatasaray verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 30 Mio. Euro, doch der Verein aus Istanbul hat laut Fabrizio Romano entschieden, von dieser keinen Gebrauch zu machen. Noa Lang sind für Gala einzig zwei Tore in der Champions League geglückt. In elf Süper Lig-Spielen blieb er hingegen ohne eigenen Treffer und steuerte lediglich zwei Assists bei

Mit seinen Leistungen hat er sich nicht für ein dauerhaftes Engagement beim Klub aufdrängen können.

In Neapel läuft sein Vertrag bis 2030. Erst letzten Sommer stiess er für 25 Mio. Euro Ablöse von der PSV Eindhoven zum Serie A-Klub, hat sich dort in der HInrunde jedoch nicht wie gewünscht in Szene setzen können. Gut möglich, dass sein Weg im Sommer wiederum zu einem neuen Verein führt.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Galatasaray ist gebunden

Napoli hat bei Osimhen-Abgang eine verrückte Klausel einbauen lassen
Stürmer hat Anfragen

Martin Terrier könnte Leverkusen sofort verlassen
Stimmt Transfer zu

Oranje-Stürmer Noa Lang wechselt von Napoli in die Türkei
Keine Rückkehr in die Heimat

Arsenal lässt Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori trotz Interesse nicht gehen
Mehr entdecken
Rückkehr zu Napoli

Galatasaray hat keine weiteren Pläne mit Noa Lang

6.05.2026 - 17:43
Wird fest verpflichtet

Napoli hat längst beschlossen, 44 Mio. Euro für Rasmus Højlund zu zahlen

5.05.2026 - 17:37
Galatasaray beobachtet

Romelu Lukaku vor Abgang aus Neapel

3.05.2026 - 10:24
Topklubs zeigen Interesse

Tijjani Reijnders vor ungewisser Zukunft

26.04.2026 - 19:11
Beşiktaş prüft Transfer

Lukaku vor Abschied aus Neapel

26.04.2026 - 13:59
Napoli will Lukaku verkaufen

AC Mailand zeigt konkretes Interesse an Belgier

19.04.2026 - 07:43
Vorzeitiger Deal

Napoli will mit Schlüsselspieler verlängern

18.04.2026 - 16:42
Leihe denkbar

Arsenal-Verteidiger Mosquera vor Abgang: 7 Klubs sind bereits dran

13.04.2026 - 16:15
Unzufrieden

Wut-Anfall wegen Italien-Gerüchten: Antonio Conte attackiert Medien

13.04.2026 - 10:56
Neue Herausforderung?

Pep Guardiola soll die Squadra Azzurra retten

9.04.2026 - 21:31