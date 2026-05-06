Galatasaray hat keine weiteren Pläne mit Noa Lang

Galatasaray plant nicht mehr länger mit dem niederländischen Stürmer Noa Lang und schickt diesen vorläufig zurück nach Neapel.

Der 26-Jährige wurde zu Beginn dieses Jahres vom Serie A-Klub ausgeliehen. Galatasaray verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 30 Mio. Euro, doch der Verein aus Istanbul hat laut Fabrizio Romano entschieden, von dieser keinen Gebrauch zu machen. Noa Lang sind für Gala einzig zwei Tore in der Champions League geglückt. In elf Süper Lig-Spielen blieb er hingegen ohne eigenen Treffer und steuerte lediglich zwei Assists bei

Mit seinen Leistungen hat er sich nicht für ein dauerhaftes Engagement beim Klub aufdrängen können.

In Neapel läuft sein Vertrag bis 2030. Erst letzten Sommer stiess er für 25 Mio. Euro Ablöse von der PSV Eindhoven zum Serie A-Klub, hat sich dort in der HInrunde jedoch nicht wie gewünscht in Szene setzen können. Gut möglich, dass sein Weg im Sommer wiederum zu einem neuen Verein führt.