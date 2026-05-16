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Ein Klub soll locken

Napoli-Aus besiegelt: Romelu Lukaku zurück in die Premier League?

Autor: | Publiziert: 16 Mai, 2026 15:36
Napoli-Aus besiegelt: Romelu Lukaku zurück in die Premier League?

Für Romelu Lukaku soll es bei Napoli über die laufende Saison hinaus nicht weitergehen. Einer seiner Ex-Klubs könnte ihn zurück in die Premier League holen.

Aufgrund einer durchzogenen Saison voller Verletzungen spielt Romelu Lukaku in den Planungen von Napoli keine Rolle mehr, sein Abgang im Sommer gilt daher zumindest laut verschiedenen Medienberichten als gesichert.

Lukakus Vertrag ist noch bis 2027 gültig, so dass ein potenziell aufnehmender Verein eine Ablöse entrichten müsste. Zur Erinnerung: Napoli hat vor zwei Jahren etwas mehr als 30 Millionen Euro gezahlt.

Nach Angaben des Social-Media-Accounts «JSTransferTime» interessiert sich der FC Everton für Lukaku und möchte ihn gerne zurück auf die englische Insel holen. Eine Leihe mit anschliessender Kaufoption werde als mögliche Option ins Auge gefasst.

Lukaku soll für sich entschieden haben, dass er entweder zurück in die Premier League oder zu einem der beiden Mailänder Vereine, Inter oder AC, wechseln möchte. Dabei soll Inter die Tür schon zugeschlagen haben, während AC als mögliche Option gilt.

Eine Rückkehr zu Everton wäre gleichzeitig eine Rückkehr zu einem seiner Herzensvereine. Für keinen Verein hat Lukaku in seiner Karriere mehr Pflichtspiele bestritten als für Everton, für das er in 166 Partien auf 87 Tore und 27 Vorlagen kommt.

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