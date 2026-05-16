«Es ist Zeit, weiterzuziehen»: Robert Lewandowski verabschiedet sich von Barça

Was sich seit Wochen immer deutlicher abgezeichnet hat, ist nun Realität: Robert Lewandowski hat seinen Barça-Abschied bestätigt. Wohin es den Topstürmer nun verschlägt, ist offen.

Der FC Barcelona und Robert Lewandowski haben sich darauf verständigt, die auslaufende Zusammenarbeit nicht zu verlängern.

«Nach vier Jahren voller Herausforderungen und harter Arbeit ist es Zeit, weiterzuziehen», schreibt Lewandowski in einem Beitrag auf Instagram. «Ich gehe mit dem Gefühl, dass die Mission erfüllt ist. Vier Spielzeiten, drei Meisterschaften. Ich werde die Liebe, die mir die Fans von meinen allerersten Tagen an entgegengebracht haben, nie vergessen.»

Lewandowski kommt in 191 Pflichtspielen für die Blaugrana auf fantastische 119 erzielte Tore, zudem bereitete er 24 Treffer seiner Mitspieler vor. Wohin es den 37-Jährigen ziehen wird, ist nach aktuellem Stand noch komplett offen.

Der polnische Volksheld ist seit Monaten teil von mitunter absurden Storys. Chicago Fire soll Lewandowski bereits ein lukratives Angebot unterbreitet haben, aus der Serie A sollen ausserdem Juventus Turin und der AC Mailand von einem ablösefreien Transfer träumen. Zudem gibt es angeblich Spuren nach Saudi-Arabien.