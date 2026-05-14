Porto-Präsident dementiert Lewandowski-Gerüchte

Portos Präsident André Villas-Boas dementiert Berichte, wonach die Portugiesen an Torjäger Robert Lewandowski dran sind.

Ein solcher Transfer ist für den portugiesischen Spitzenklub aus offensichtlichen Gründen nicht machbar, wie der Funktionär betont: «Wie man sich vorstellen kann, ist es für uns aus finanziellen Gründen unmöglich, auch nur an Lewandowski zu denken.»

Der polnische Topstürmer wird Barça diesen Sommer nach insgesamt vier Jahren verlassen. Wohin ist noch unklar, der FC Porto wird es aber angesichts dieser glasklaren Absage von Villas-Boas sicherlich nicht sein.

Rein finanziell dürften die Offerten aus Saudi-Arabien und aus der MLS für Lewandowski am attraktivsten sein. Dieser könnte aber unter Umständen eine Fortsetzung seiner Karriere in Europa anstreben, da er sich weiterhin imstande sieht, auf höchstem Niveau anzugreifen.