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Verträge laufen aus

Lausanne verabschiedet im Sommer fünf Spieler

Autor: | Publiziert: 14 Mai, 2026 15:42
Lausanne verabschiedet im Sommer fünf Spieler

Der FC Lausanne-Sport verabschiedet sich nach dieser Saison von fünf Spielern, deren Leihen bzw. Verträge enden.

Schon länger bekannt ist, dass Stammkeeper Karlo Letica nach dieser Spielzeit und nach insgesamt drei Jahren in Lausanne eine neue Herausforderung annehmen wird. Der 29-Jährige wird seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr erneuern und woanders unterkommen. Er hat für Lausanne 122 Partien bestritten und den Kasten dabei 33-mal sauber gehalten.

Ebenfalls verabschiedet werden die Leihspieler Gaoussou Diakité, Theo Bair, Gabriel Sigua und Enzo Kana Biyik, die vorerst wieder zu ihren Stammklubs zurückkehren.

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