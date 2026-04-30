Lausanne findet Lösung mit seinem Spielmacher Florent Mollet

Der französische Offensivspieler Florent Mollet verlängert den Vertrag beim FC Lausanne-Sport.

Der 34-jährige Routinier unterschrieb im Oktober des vergangenen Jahres einen Vertrag bis Saisonende Dieser wird nun um eine weitere Spielzeit verlängert, wie die Romands am Donnerstag mitteilen. Mollet kam in der laufenden Saison zu 23 Pflichtspieleinsätzen. Dabei gelangen ihm zwei Treffer und ein Assist.

Er kommt vorwiegend im offensiven Mittelfeld zum Zug, kann aber auch rechts agieren. In der Vergangenheit lief er unter anderem für den FC Nantes und auch schon für Schalke 04 auf. In Lausanne hofft er künftig eine noch wichtigere Rolle spielen zu können.