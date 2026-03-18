Lausanne-Youngster Ethan Bruchez muss Saison aufgeben

Mittelfeldspieler Ethan Bruchez wird für Lausanne-Sport in dieser Saison keine Spiele mehr bestreiten.

Der 17-Jährige hat einen Kreuzbeinbruch erlitten und wird nach Angaben der Romands in dieser Saison nicht mehr zum Zug kommen. Zuletzt rückte der Youngster, der schon im April 2025 in der Super League debütierte, wieder näher ans Profiteam und wurde mehrfach in den Kader einberufen. Nun muss Bruchez allerdings einen Rückschlag hinnehmen.

Letztes Jahr sorgte der junge Spielmacher auch an der U17-WM für Furore. Für Lausanne stand er im Anschluss vornehmlich für die 2. Mannschaft in der Promotion League auf dem Platz.