SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wegen Verletzung

Lausanne-Youngster Ethan Bruchez muss Saison aufgeben

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 März, 2026 11:00
Lausanne-Youngster Ethan Bruchez muss Saison aufgeben

Mittelfeldspieler Ethan Bruchez wird für Lausanne-Sport in dieser Saison keine Spiele mehr bestreiten.

Der 17-Jährige hat einen Kreuzbeinbruch erlitten und wird nach Angaben der Romands in dieser Saison nicht mehr zum Zug kommen. Zuletzt rückte der Youngster, der schon im April 2025 in der Super League debütierte, wieder näher ans Profiteam und wurde mehrfach in den Kader einberufen. Nun muss Bruchez allerdings einen Rückschlag hinnehmen.

Letztes Jahr sorgte der junge Spielmacher auch an der U17-WM für Furore. Für Lausanne stand er im Anschluss vornehmlich für die 2. Mannschaft in der Promotion League auf dem Platz.

Mehr Dazu
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Magnin-Nachfolger?

Raphael Wicky als neuer Trainer bei einem Super League-Klub im Gespräch
Mehr Einsatzchancen

Lausanne-Goalie Tim Hottiger wechselt in die Challenge League
Sommer eher unrealistisch

Angriff auf Super-League-Rivalen? Der FC Basel hat zwei Liga-Keeper im Visier
Sékou Koné

Lausanne-Sport landet Transfercoup mit ManUtd-Profi
Mehr entdecken
Wegen Verletzung

Lausanne-Youngster Ethan Bruchez muss Saison aufgeben

18.03.2026 - 11:00
Muss zuschauen

Lausanne-Verteidiger Karim Sow nach Rot gegen YB mehrere Spiele gesperrt

16.03.2026 - 13:57
Sommer eher unrealistisch

Angriff auf Super-League-Rivalen? Der FC Basel hat zwei Liga-Keeper im Visier

4.03.2026 - 19:18
Vincent Steinmann

Der FC Lausanne-Sport stellt einen neuen Klubboss vor

3.03.2026 - 14:55
Auslosung erfolgt

Lausanne wäre in Conference League auf einen Bundesligisten getroffen

27.02.2026 - 14:57
Auch Lausanne raus

Die Schweiz hat bereits kein Team mehr im Europacup

26.02.2026 - 23:02
Klub gibt Statement auf

Pyro aus Servette-Fanzug verursacht Mega-Schaden in Lausanne

16.02.2026 - 15:05
Muhannad Al-Saad

Super League-Klub löst Leihvertrag mit Stürmer nach halbem Jahr auf

4.02.2026 - 10:44
Sékou Koné ist da

Ein ManUtd-Profi spielt bis Saisonende in der Super League

3.02.2026 - 10:16
Nach Platzverweisen

Gleich 3 Super League-Profis kassieren jeweils drei Spielsperren

2.02.2026 - 12:45