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Keine Zukunft in Lausanne

Konrad de la Fuente wechselt zu Sporting Gijón

Autor: | Publiziert: 29 Juli, 2026 15:29
Konrad de la Fuente wechselt zu Sporting Gijón

Konrad de la Fuente ist am Dienstag in Gijón eingetroffen, um seinen dauerhaften Wechsel von Lausanne-Sport zu Sporting Gijón abzuschliessen.

Der 25-jährige US-amerikanische Flügelspieler steht vor der medizinischen Untersuchung und der Unterzeichnung seines neuen Vertrags. Der Vertrag des Amerikaners soll bis 2029 laufen. Der asturische Klub erhöhte seine Bemühungen um de la Fuente, nachdem er bei anderen Versuchen, einen Spieler für die gleiche Position zu verpflichten, auf Schwierigkeiten stiess – darunter bei Jastin García von Girona.

Die Verpflichtung eines Flügelspielers hatte für die Sportdirektion von Sporting Priorität. Sollte der Transfer abgeschlossen werden, wäre de la Fuente der neunte Neuzugang des Klubs in diesem Sommer.

Der 3-fache US-Nationalspieler kam im Juli 2024 zum Schweizer Klub Lausanne-Sport. Sein aktueller Marktwert liegt laut Transfermarkt bei 700.000 Euro.

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