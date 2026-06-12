Co-Trainer Markus Neumayr verlässt Lausanne-Sport nach einem Jahr wieder
Wie der FC Lausanne-Sport mitteilt, gehört Markus Neumayr in der kommenden Saison nicht mehr zum Staff der 1. Mannschaft.
Der 40-jährige Deutsche wechselte vor Jahresfrist aus dem Nachwuchs des FC Basel zu den Romands, wo er als Assistent von Peter Zeidler begann und dann auch mit Interimscoach Migjen Basha zusammenarbeitete. Der Ende Juni auslaufende Vertrag von Neumayr wird nun jedoch nicht mehr verlängert, wie der Super League-Klub mitteilt.
Der Ex-Profi wird somit nicht zum Staff des neuen Cheftrainers Luka Elsner gehören. Wie und wo es für Neumayr weitergeht, ist noch nicht bekannt.
⚪️
Le FC Lausanne-Sport annonce la fin de sa collaboration avec son entraîneur assistant Markus Neumayr, dont le contrat arrivera à échéance le 30 juin prochain et ne sera pas reconduit.
Le communiqué https://t.co/Qcfz4YMr21#MerciMarkus pic.twitter.com/sYxG9SBoQN
— FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) June 12, 2026