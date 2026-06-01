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Luka Elsner ist da

Der FC Lausanne-Sport holt einen Slowenen als neuen Cheftrainer

Autor: | Publiziert: 1 Juni, 2026 10:40
Der FC Lausanne-Sport holt einen Slowenen als neuen Cheftrainer

Der FC Lausanne-Sport hat seinen neuen Trainer bestimmt: Der Slowene Luka Elsner übernimmt den Posten.

Der 43-jährige Ex-Profi war zuletzt in Polen bei Cracovia beschäftigt. Davor coachte er auch schon in Frankreich, Belgien, auf Zypern und in seiner slowenischen Heimat. In Lausanne unterzeichnet Elsner nun einen Zweijahresvertrag bis 2028.

Lausannes CEO Vincent Steinmann sagt zur Verpflichtung: «Wir sind überzeugt, dass Luka Elsner der ideale Mann ist, um unser Ziel zu erreichen: den Verein dauerhaft unter den Top 6 des Schweizer Fussballs zu etablieren und eine bedeutende Rolle im Schweizer Cup zu spielen. Luka verfügt über die Erfahrung, die Führungsqualitäten und die leistungsorientierte Denkweise, die notwendig sind, um uns beim Erreichen dieser Ziele zu unterstützen.»

Neben Elsner stösst Dejan Kopasic als neuer Co-Trainer zu den Romands.

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