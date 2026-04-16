Peter Zeidler muss gehen – nächste Trainerentlassung in der Super League

In der Super League kommt es zu einer weiteren Trainerentlassung: Peter Zeilder muss in Lausanne mit sofortiger Wirkung gehen.

Die Klubbosse sind mit den Resultaten in dieser Saison nicht zufrieden. Zuletzt setzte es am vergangenen Wochenende in Sion eine 0:3-Pleite ab. Nun ziehen die Klubbosse die Reissleine und trennen sich nach weniger als einem Jahr von Peter Zeidler.

Begründet wird der Schritt mit den «ungenügenden Ergebnisse in der Rückrunde und dem fehlenden Fortschritt im Team». Bis Saisonende wird die Mannschaft vom bisherigen Assistenten Markus Neumayr und von Talent Manager Migjen Basha geführt.

Die Suche nach einem neuen Coach für die kommende Saison beginnt in Lausanne ab sofort. Federführend ist Sportdirektor Stéphane Henchoz.