Lausanne-Stürmer Omar Janneh steht vor Bundesliga-Wechsel

Winterneuzugang Omar Janneh hat bei Lausanne-Sport vollends überzeugt und weckt bereits grosse Begehrlichkeiten im Ausland.

Die Romands zahlten für die Dienste des 19-Jährigen rund 2 Mio. Euro an Atlético. Mit acht Toren und zwei Assists in 17 Pflichtspielen hat er sofort seine Spuren hinterlassen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano sind mehrere ausländische Vereine auf den jungen Mittelstürmer aufmerksam geworden.

Insbesondere Klubs aus der Bundesliga sollen sich mit einem möglichen Transfer von Janneh beschäftigen. Lausanne-Sport winkt ein stattlicher finanzieller Gewinn, sollte der Angreifer, der noch bis 2030 unter Vertrag steht, den Verein verlassen. Der Super League könnte er bereits nach nur sechs Monaten entwachsen sein.