SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Arsenal bleibt gelassen

Real Madrid soll Rice intern diskutieren

Autor: | Publiziert: 31 Mai, 2026 20:56
Real Madrid soll Rice intern diskutieren

Real Madrid beschäftigt sich offenbar mit einer möglichen Verpflichtung von Declan Rice. Laut «TEAMtalk» gibt es innerhalb der Vereinsführung Stimmen, die den Mittelfeldchef von Arsenal als Priorität für zukünftige Transferplanungen sehen.

Demnach sollen einflussreiche Personen im Umfeld von Präsident Florentino Pérez dafür werben, Rice genauer ins Visier zu nehmen. Der englische Nationalspieler gilt seit Jahren als einer der komplettesten Mittelfeldspieler Europas und hat seinen Status bei Arsenal zuletzt nochmals untermauert. Entsprechend überrascht es nicht, dass sein Name auch in Madrid gehandelt wird.

Bei den Gunners scheint man die Situation allerdings äusserst entspannt zu sehen. Berichten zufolge laufen bereits Gespräche über einen neuen Vertrag. Arsenal soll sehr zuversichtlich sein, dass Rice ein langfristiges Arbeitspapier unterschreiben wird. Ein Wechsel nach Madrid erscheint daher aktuell eher unwahrscheinlich. Rice besitzt in Nordlondon eine Schlüsselrolle und gilt als einer der wichtigsten Bausteine im Projekt von Trainer Mikel Arteta.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
Arsenal bleibt gelassen

Real Madrid soll Rice intern diskutieren

31.05.2026 - 20:56
Absoluter Wunschspieler

Ajax Amsterdam bei Ceballos in der Pole Position

31.05.2026 - 12:04
Bis 2029

José Mourinho hat seinen Vertrag bei Real Madrid unterzeichnet

29.05.2026 - 16:51
Forbes-Rangliste

Real Madrid ist zum 5. Mal in Folge der wertvollste Fussballklub der Welt

29.05.2026 - 13:34
Keine Einigung

Es steht fest: Ibrahima Konaté verlässt den FC Liverpool

29.05.2026 - 10:34
Diomande in aller Munde

José Mourinho wünscht sich einen Leipzig-Profi bei Real Madrid

29.05.2026 - 09:14
In neuer Rolle

Luka Modric kehrt nach dem Rücktritt direkt zu Real Madrid zurück

28.05.2026 - 18:01
Geniesst jede Minute

Vinicius Junior will den Rest seines Lebens in Madrid bleiben

27.05.2026 - 15:06
Neuer Vertrag

Antonio Rüdiger und Real Madrid haben sich geeinigt

26.05.2026 - 18:58
Mourinho-Gerüchte ohne Grundlage

Uli Hoeness macht bei Olise dicht

24.05.2026 - 15:10