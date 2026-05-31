Real Madrid soll Rice intern diskutieren

Real Madrid beschäftigt sich offenbar mit einer möglichen Verpflichtung von Declan Rice. Laut «TEAMtalk» gibt es innerhalb der Vereinsführung Stimmen, die den Mittelfeldchef von Arsenal als Priorität für zukünftige Transferplanungen sehen.

Demnach sollen einflussreiche Personen im Umfeld von Präsident Florentino Pérez dafür werben, Rice genauer ins Visier zu nehmen. Der englische Nationalspieler gilt seit Jahren als einer der komplettesten Mittelfeldspieler Europas und hat seinen Status bei Arsenal zuletzt nochmals untermauert. Entsprechend überrascht es nicht, dass sein Name auch in Madrid gehandelt wird.

Bei den Gunners scheint man die Situation allerdings äusserst entspannt zu sehen. Berichten zufolge laufen bereits Gespräche über einen neuen Vertrag. Arsenal soll sehr zuversichtlich sein, dass Rice ein langfristiges Arbeitspapier unterschreiben wird. Ein Wechsel nach Madrid erscheint daher aktuell eher unwahrscheinlich. Rice besitzt in Nordlondon eine Schlüsselrolle und gilt als einer der wichtigsten Bausteine im Projekt von Trainer Mikel Arteta.