Details zum lukrativen Vertrag von Bernardo Silva bei Real durchgesickert

Bernardo Silva hat sich für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden und lässt sich das Engagement bei den Spaniern auch gut bezahlen.

Der 31-jährige Portugiese verlässt Manchester City nach neun Jahren in diesem Sommer und hat sich nach ziemlich kurzen Verhandlungen für die Aufgabe bei den Madrilenen entschieden. Diese locken den Nationalspieler mit einem fürstlichen Gehalt.

Nach Angaben von «El Confidencial» kassiert Silva ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro. Hinzu kommt eine Unterschriftsprämie in Höhe von 10 Millionen Euro. Berater Jorge Mendes und der Vater von Silva lassen sich ihre Dienste bei den Verhandlungen auch teuer bezahlen: Sie kassieren angeblich gemeinsam Kommissionen in Höhe von rund 10 Millionen Euro.

Silva verpflichtet sich in der spanischen Hauptstadt für die nächsten zwei Jahren. Darüber hinaus besteht eine Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison.