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Milan bestätigt Ruben Amorim als neuen Trainer

Autor: | Publiziert: 16 Juni, 2026 18:43
Milan bestätigt Ruben Amorim als neuen Trainer

Rund ein halbes Jahr nach seinem Aus bei Manchester United hat Ruben Amorim einen neuen Job: Der 41-Jährige heuert beim AC Mailand an.

Dies machen die Rossoneri am Dienstagabend offiziell: «Es gibt Ambitionen, die einen die gesamte Karriere über begleiten, und das Traineramt beim AC Mailand war schon immer eine davon», sagt Amorim bei seiner Ankunft, „ich wei22 genau, wofür dieser Verein steht: Geschichte, Prestige und eine aussergewöhnliche weltweite Anhängerschaft. Es ist eine Herausforderung, die ich mit Stolz und Begeisterung annehme, wohl wissend, was diese Farben repräsentieren. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und Tag für Tag die Leidenschaft zu erleben, die den AC Mailand antreibt.»

Der neue Milan-Coach unterzeichnet einen Vertrag bis 2028. Zwischenzeitlich galt Oliver Glasner als aussichtsreicher Kandidat für den Posten. Dieser erhält nun jedoch Amorim. Nach 14 sehr schwierigen Monaten bei den Red Devils will er diesmal von Anfang an durchstarten. Für ihn ist es der erste Job in der Serie A.

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