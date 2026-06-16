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Abgang nicht ausgeschlossen

Shaqiri will die Transfers des FC Basel analysieren und dann eine Entscheidung treffen

Autor: | Publiziert: 16 Juni, 2026 16:25
Shaqiri will die Transfers des FC Basel analysieren und dann eine Entscheidung treffen

Xherdan Shaqiri spricht zum Trainingsauftakt beim FC Basel auch über seine eigene Zukunft. Der 34-Jährige gibt sich angesichts seines noch ein Jahr gültigen Vertrags gelassen, schliesst aber einen Abgang bei den Bebbi nicht komplett aus.

Dies kann man aus seiner Sicht während einer Transferphase ohnehin nie, wie er den anwesenden Journalisten nach einer Trainingseinheit erzählt. «Wir sind in einer Transferphase und es ist alles möglich im Fussball und im Leben. Daher gibt es nie eine grosse Sicherheit», sagt Shaqiri, fügt aber gleichzeitig an, dass er «gelassen» und grundsätzlich «sehr happy» beim FCB sei.

Dennoch will er eine Analyse über die Transfers des FCB machen: «Ich werde genau anschauen, was rund um den FC Basel geschieht, und dann muss ich irgendwann eine Entscheidung treffen.» Das Kraftpaket fordert eine gute Mannschaft und somit auch Neuzugänge: «Fakt ist, dass ich rundherum eine gute Mannschaft haben will. Man muss sicherlich einiges besser machen als letztes Jahr.»

Die vergangene Saison schloss der FCB nach dem Doublegewinn im Vorjahr nur auf dem 4. Tabellenplatz ab. Dadurch wurde die Europacup-Qualifikation verpasst.

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