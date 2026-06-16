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War schon vor Ort

Schweizer Ex-FCSG-Stürmer Alessio Besio ist ein Thema in Wolfsburg

Autor: | Publiziert: 16 Juni, 2026 17:13
Schweizer Ex-FCSG-Stürmer Alessio Besio ist ein Thema in Wolfsburg

Der Schweizer Angreifer Alessio Besio ist ein Thema beim VfL Wolfsburg.

Der 22-Jährige lief in der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis für den SC Verl in der 3. Liga auf und konnte mit 18 Toren und 12 Assists in 36 Pflichtspielen vollends überzeugen. Medienberichten zufolge beschäftigt sich der VfL Wolfsburg schon seit geraumer Zeit mit dem Stürmer. Vor einigen Wochen sah sich Besio das Trainingsgelände der Wölfe sogar schon vor Ort an.

Konkret ist der gebürtige St. Galler, der auch beim FCSG ausgebildet wurde, als Backup von Top-Neuzugang Fabian Reese ein Thema im Wolfsburger Angriff. Besio steht noch beim SC Freiburg unter Vertrag, wo er allerdings bislang nur für die 2. Mannschaft eingeplant war.

Der Youngster steht auf jeden Fall vor einer wegweisenden Entscheidung.

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