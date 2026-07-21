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Absagen

Noah Atubolu reist nicht ins Freiburger Trainingslager, aber verteilt zwei Körbe

Autor: | Publiziert: 21 Juli, 2026 13:07
Noah Atubolu reist nicht ins Freiburger Trainingslager, aber verteilt zwei Körbe

Torhüter Noah Atubolu wird am Mittwoch nicht ins Trainingslager seines Noch-Klubs SC Freiburg reisen. Wo er künftig spielt, ist weiterhin ungewiss.

Den 24-Jährigen zieht es gemäss übereinstimmenden Medienberichten auf die Insel. Den Premier League-Aufsteigern Hull City und Coventry City soll er hinsichtlich einer Zusammenarbeit jedoch abgesagt haben. Laut «Bild» will Atubolu zu einem sportlich höher einzuschätzenden Verein.

Zuletzt wurden auch Aston Villa und Bournemouth als mögliche Abnehmer gehandelt. Aktuell hält sich Atubolu individuell fit. Eine Verletzung soll unbedingt vermieden werden. Freiburg hat mit Mio Backhaus bereits einen Nachfolger verpflichtet.

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