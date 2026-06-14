Alvarez-Wechsel zu Real Madrid wohl endgültig vom Tisch

Der spektakuläre Transfer von Julián Álvarez zu Real Madrid scheint vorerst keine Rolle mehr zu spielen. Laut «Sport» soll der Stürmer von Atlético Madrid wenig begeistert auf das öffentliche Vorgehen der Königlichen reagiert haben.

Dem Bericht zufolge empfand Álvarez die Bekanntgabe eines angeblichen 150-Millionen-Euro-Angebots als fragwürdig. Hintergrund soll sein, dass Präsident Florentino Pérez im Zuge seines Wahlkampfs einen spektakulären Transfer angekündigt hatte. Dem Vernehmen nach soll Álvarez den Eindruck gewonnen haben, dass das Angebot eher eine öffentliche Demonstration als ein ernsthafter Versuch gewesen sei, ihn tatsächlich zu verpflichten.

Tatsächlich soll Real Madrid zwar am Dienstag ein Angebot über 150 Millionen Euro abgegeben haben, danach jedoch keine weiteren Schritte unternommen haben. Berichten zufolge gab es weder neue Kontakte zwischen den Vereinen noch nennenswerte Gespräche mit dem Umfeld des argentinischen Nationalspielers. Auch bei Atlético wird die Situation offenbar ähnlich bewertet.

Intern soll man davon ausgehen, dass das Angebot vor allem symbolischen Charakter hatte und nicht der Beginn konkreter Verhandlungen war. Die Folge: Real Madrid soll seine Bemühungen um Álvarez inzwischen eingestellt haben. Aktuell deutet nichts darauf hin, dass die Königlichen zeitnah mit einem verbesserten Angebot zurückkehren werden. Für Atlético ist das eine gute Nachricht.