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Zweijahresvertrag

Bernardo Silva hat bei Real Madrid unterschrieben

Autor: | Publiziert: 16 Juni, 2026 13:57
Bernardo Silva hat bei Real Madrid unterschrieben

Der Wechsel von Bernardo Silva zu Real Madrid ist bestätigt: Der 31-jährige Portugiese hat seinen Vertrag bei den Madrilenen unterzeichnet.

Laut Fabrizio Romano bindet sich der langjährige ManCity-Profi für die kommenden zwei Jahren an Real. Zudem besteht die Option auf eine Verlängerung um eine weitere Spielzeit. Silva lief in den vergangenen neuen Jahren für City auf, wollte den Ende Juni auslaufenden Vertrag allerdings nicht mehr verlängern.

Stattdessen zieht es ihn nun erstmals nach Spanien. Lange Zeit galt eher der FC Barcelona auf Anwärter auf seine Verpflichtung. Das Rennen macht letztlich Silva.

Nach der WM wird der Spielmacher seinen Lebensmittelpunkt nach Madrid verschieben.

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