GC wird noch in dieser Woche an chinesische Investoren verkauft

Der Grasshopper Club Zürich geht noch in dieser Woche in neue Hände über – es werden wieder chinesische.

Wie schon seit einigen Wochen spekuliert wird, steigt die «Bridge Football Group» als neue Besitzerin bei GC ein. Die chinesische Investorengruppe erwirbt die Anteile des bisherigen Eigentümers Los Angeles FC. Bereits seit April laufen Verhandlungen. Nun steht der Deal laut dem Wirtschaftsmedium «tippinpoint» unmittelbar vor dem Abschluss.

Hinter der Käufergruppe stehen mehrere Personen. Investor Eric Li Ying soll die Schlüsselfigur sein. Er pflegt unter anderem Kontakte zu TikTok-Gründer Zhang Yiming.

Zum Team gehört auch der niederländisch-chinesische Unternehmer Eddie Tao. Zwei weitere Geldgeber sind namentlich unbekannt. Die Gruppe verfügt bereits über Beteiligungen an europäischen und asiatischen Vereinen. Dazu gehören der FC Den Bosch aus den Niederlanden und der FC Pro Vercelli 1892 aus Italien. Der chinesische Klub Shaanxi Union FC ist ebenfalls Teil des Netzwerks.

Wie «blue Sport» recherchiert hat, haben die neuen GC-Eigentümer bereits eine Gesellschaft in der Schweiz begründet. Die «Bridge Football Group Switzerland AG» wurde am 27. Mai 2026 in Wil SG ins Handelsregister eingetragen.

Prägende Figur bei GC wird voraussichtlich der Westschweizer Jurist Ludovic Deléchat, der in Zürich wohnt und zum neuen Klubpräsidenten avancieren soll. Er ist CEO der Bridge Football Group und präsidiert bereits zwei andere Vereine.

Wie der neuerliche Besitzerwechsel bei den GC-Fans ankommt, ist unklar. Die letzten Erfahrungen mit Chinesen (Fosun-Gruppe) waren wenig positiv – wie auch jene mit den jetzigen kalifornischen Besitzern.