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Mourinho will ihn unbedingt

Real Madrid gibt offizielles Angebot für Bernardo Silva ab

Autor: | Publiziert: 11 Juni, 2026 19:05
Real Madrid gibt offizielles Angebot für Bernardo Silva ab

Das in dieser Woche verkündete Angebot für Atlético-Torjäger Julián Álvarez war möglicherweise nur ein Ablenkungsmanöver von Real Madrid: Das neue und aktuelle Toptransferziel heisst Bernardo Silva.

Der Portugiese hat sich dafür entschieden, Manchester City in diesem Sommer nach insgesamt neun Jahren zu verlassen. Er ist (im Gegensatz zu Alvarez) ablösefrei zu haben, was seine Verpflichtung schon einmal deutlich einfacher macht. Allerdings ist die Konkurrenz gross. Ausgerechnet Reals Erzrivale Barça mischt bei ihm ebenfalls mit – wie im Übrigen auch bei Alvarez.

Laut Fabrizio Romano laufen zwischen den Madrilenen und Silva sogar schon fortgeschrittene Gespräche. Insbesondere der designierte Coach José Mourinho möchte seinen Landsmann unbedingt in der Mannschaft haben. Die Zuversicht im Lager von Real ist gross.

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