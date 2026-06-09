Real Madrid bestätigt 150 Millionen Euro-Angebot für Julián Álvarez

Florentino Pérez hat vor seiner Wiederwahl als Klubpräsident bei Real Madrid angekündigt, dass er in dieser Woche ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für einen Topspieler abgeben wird. Nun ist klar, um wen es sich handelt.

Tatsächlich bestätigen die Königlichen am Dienstagabend, dass sie die genannte Summe für Atlético-Stürmer Julián Álvarez bieten. Ein entsprechendes Angebot wurde offiziell abgegeben und an Stadtrivale Atlético übermittelt.

Dort steht der argentinische WM-Teilnehmer bis 2030 unter Vertrag. Lange Zeit hat sich vor allem Real-Erzrivale FC Barcelona nach dem Angreifer erkundigt. Ob die Katalanen das Gesamtpaket finanziell stemmen können, ist jedoch fraglich. Bei Real ist dies offensichtlich der Fall.

Allerdings teilt der La Liga-Klub bereits mit, dass Atlético die vorliegende Offerte umgehend abgelehnt habe. Die Rojiblancos verweisen auf die Ausstiegsklausel im Kontrakt des Stürmers. Diese liegt bei 500 Mio. Euro. Jene liegt bei stolzen 500 Millionen Euro – eine Summe, die dann wohl auch für Real zu hoch sein dürfte. Ob in der Personalie in diesem Sommer trotzdem noch Bewegung aufkommt, bleibt abzuwarten.