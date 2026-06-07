Real Madrid beobachtet Olise und hat Grund zur Hoffnung

Die Gerüchte um Michael Olise und Real Madrid nehmen weiter Fahrt auf. Laut Journalist Jorge Picón soll es bereits Gespräche zwischen dem Umfeld von Präsident Florentino Pérez und Personen aus dem direkten Umfeld des Bayern-Stars gegeben haben.

Nachdem Olise zwischenzeitlich nicht mehr als realistisches Transferziel galt, wird sein Name inzwischen wieder regelmässig in spanischen Medien genannt. Auch Journalist Ramón Álvarez berichtet, dass Olise über das Interesse aus Madrid informiert sei und einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister grundsätzlich offen gegenüberstehe. Demnach soll es bereits erste Kontakte gegeben haben – ob direkt oder über Vermittler, bleibt allerdings unklar. Wichtig dabei: Olise soll keinerlei Absicht haben, Druck auf den FC Bayern München auszuüben. Aus Respekt gegenüber seinem aktuellen Verein werde er keine Schritte unternehmen, um einen Wechsel zu erzwingen.

Passend dazu äusserte sich auch Didier Deschamps zur Situation seines Nationalspielers. Der französische Nationaltrainer erklärte, dass Olise selbst entscheiden müsse, ob seine Zukunft in München oder an einem anderen Ort liege. Gleichzeitig betonte Deschamps, dass er keinen Zweifel daran habe, dass der Offensivspieler sein Leistungsniveau auch bei einem anderen Topklub halten könne.

Entscheidend bleibt jedoch die Haltung der Bayern. Die Münchner haben zuletzt mehrfach klargestellt, dass Olise nicht zum Verkauf steht. Vereinsvertreter sollen intern sogar die Position vertreten, dass es derzeit keinen Preis gibt, bei dem man über einen Abschied nachdenken würde.