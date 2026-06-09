Der neue Real-Coach Mourinho hat Nico Schlotterbeck auf der Liste

José Mourinho wird in Kürze als neuer Trainer von Real Madrid vorgestellt. Der Portugiese ist bereits voll in die Transferplanungen der Madrilenen involviert. Dabei spielt auch Borussia Dortmunds Abwehrchef Nico Schlotterbeck eine Rolle.

Der deutsche Nationalspieler gefällt «The Special One» sehr. Erst im April hat Schlotterbeck seinen Vertrag beim BVB bis 2031 verlängert. Ein vorzeitiger Abgang ist aber deshalb nicht ausgeschlossen.

Real Madrid ist einer der ausgewählten Klubs, die laut «Bild» von einer Ausstiegsklausel des Verteidigers profitieren könnten. Diese soll aktuell zwischen 50 und 60 Mio. Euro liegen. Mourinho könnte sich sehr gut vorstellen, mit dem Ex-Freiburger zusammenzuarbeiten.

Eine Verstärkung für die Innenverteidigung steht offenbar bereits fest: Der französische Nationalspieler Ibrahima Konaté wechselt ablösefrei und wird einen langfristigen Kontrakt unterzeichnen.