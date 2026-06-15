Real Madrid bestätigt einen 55 Millionen Euro-Neuzugang

Real Madrid bestätigt die Verpflichtung des spanischen Nationalspielers Marc Cucurella.

Der 27-jährige Linksverteidiger wechselt für 55 Millionen Euro Ablöse plus bis zu 5 Millionen Euro Boni von Chelsea zu den Madrilenen und unterzeichnet einen langfristigen Vertrag bis 2032. Cucurella ist Teil der Neugestaltung des Kaders von Real, die insbesondere auch die Abwehr betrifft. Auch Ibrahima Konaté (27, Liverpool) und Denzel Dumfries (30, Inter Mailand) werden zu Real stossen.

Cucurella seinerseits hatte zuletzt Chelsea für sportliche Entscheidungen kritisiert und seinen Abgang somit forciert. Er wurde einst beim FC Barcelona ausgebildet und stösst nun ausgerechnet zum Erzrivalen. Zurzeit steht er mit Spanien an der Weltmeisterschaft im Einsatz.