Star-Berater Jorge Mendes nimmt zwei portugiesische PSG-Stars vom Markt

Die beiden portugiesischen Mittelfeldstars Vitinha (26) und João Neves (21) stehen in diesem Sommer bei Champions League-Gewinner Paris St. Germain definitiv nicht zum Verkauf, wie Berater Jorge Mendes klarstellt.

Interessenten müssen sich beim Ligue 1-Klub gar nicht erst nach der Verfügbarkeit des Duos erkundigen, wie Mendes gegenüber Fabrizio Romano betont. So war es auch schon in der jüngeren Vergangenheit: «Vitinha und João waren nie für irgendwen eine Option. Sie sind für Paris St. Germain unverkäuflich und sie sind bei PSG auch sehr, sehr glücklich. Sie werden weitere Trophäen sammeln», sagt Mendes.

Vitinha und Neves wurden zuletzt als Kandidaten bei Real Madrid genannt, da die Königlichen unter anderem exakt Spieler mit ihren Profilen suchen. Die Chancen des La Liga-Vereins tendieren derzeit aber gegen null, wenn die Worte von Mendes zutreffen.

Beide stehen in Paris noch bis 2029 unter Vertrag.