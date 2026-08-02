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Vertragspoker um Vinicius Junior geht in die nächste Runde

Autor: | Publiziert: 2 August, 2026 10:00
Vertragspoker um Vinicius Junior geht in die nächste Runde

Nach Vinicius Juniors Urlaub wollen er und die Vereinsführung von Real Madrid zusammenkommen, um über eine Vertragsverlängerung zu sprechen. Das berichtet die spanische Zeitung «AS».

Der laufende Vertrag des Brasilianers endet in elf Monaten, ein Verlängerungsprozess zieht sich demnach bereits seit anderthalb Jahren hin. Real Madrid werde sein Angebot nicht in Richtung der Gehaltsvorstellungen von Vinicius nachbessern, heisst es weiter. Die Berater des Angreifers wiesen zudem Meldungen über eine bereits bestehende Einigung mit dem FC Arsenal zurück.

Der Klub verlasse sich stattdessen auf Aussagen aus einem jüngsten Gespräch, in dem sich Vinicius selbst für einen Verbleib ausgesprochen habe. Sollte der Spieler sich am Ende gegen eine Verlängerung entscheiden, wolle Real sich am Transfermarkt orientieren.

Bereits im Februar 2025 hatte das Umfeld des Offensivspielers eine kurz bevorstehende Einigung vermeldet, nachdem zuvor Interesse aus Saudi-Arabien aufgekommen war – unterschrieben wurde der neue Vertrag damals jedoch nie.

Die brasilianische Tageszeitung «Globo» beschreibt die Ausgangslage etwas anders: Demnach stehen Vinicius drei Optionen offen – die Verlängerung bei Real, ein sofortiger Wechsel zu Arsenal oder das Abwarten bis zum regulären Vertragsende. Als eigentlichen Streitpunkt der Verhandlungen nennt «Globo» dabei nicht das Gehalt, sondern die Höhe der Unterschriftsprämie für einen neuen Vertrag.

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